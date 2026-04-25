Эксперт Литвинов: сходство ДНК человека и кошки составляет 90%

«С домашней кошкой ДНК человека совпадает на 90%, с мышью — на 85%, с курицей — на 60%. Высокие проценты объясняются тем, что все живые организмы на Земле произошли от одного общего одноклеточного предка, который жил около 3,5 млрд лет назад. И для решения главных задач — получения энергии, деления клеток, починки ДНК, синтеза белков — природа давно нашла оптимальные для всех организмов гены и больше их не меняет. Преображаются лишь регуляторные участки ДНК, — именно они решают, что вырастет на конкретном участке тела — крыло, ласты или рука», — сказал Литвинов.