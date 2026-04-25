Эксперт Литвинов: сходство ДНК человека и кошки составляет 90%

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Человека и кошку можно назвать генетическими родственниками — их ДНК совпадает на 90%. Об этом в Международный день ДНК сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Валерий Литвинов.
Самыми ближайшими родственниками людей остаются приматы: ДНК человека и шимпанзе совпадает на 98−99%, отметил он.
«С домашней кошкой ДНК человека совпадает на 90%, с мышью — на 85%, с курицей — на 60%. Высокие проценты объясняются тем, что все живые организмы на Земле произошли от одного общего одноклеточного предка, который жил около 3,5 млрд лет назад. И для решения главных задач — получения энергии, деления клеток, починки ДНК, синтеза белков — природа давно нашла оптимальные для всех организмов гены и больше их не меняет. Преображаются лишь регуляторные участки ДНК, — именно они решают, что вырастет на конкретном участке тела — крыло, ласты или рука», — сказал Литвинов.
Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — это огромная молекула, имеющая форму двойной спирали, которая хранит всю генетическую информацию об организме. Она находится в ядре каждой клетки, где упакована в хромосомы. Исключением являются красные кровяные тельца или эритроциты. Отсутствие ядра с ДНК делает эритроциты неспособными к делению, поэтому они живут всего около 120 дней и постоянно должны заменяться новыми клетками из костного мозга.
Если взять всю ДНК, которая содержится в триллионах клеток одного человека, и вытянуть ее в одну непрерывную нить, ее длина составит около 10 миллиардов километров. При этом общий объем ДНК всего населения Земли составит всего около чайной ложки (примерно 5 мл).