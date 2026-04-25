В Хабаровском крае и ЕАО более 250 ликвидаторов аварии на ЧАЭС получают поддержку

Отделение СФР по Хабаровскому краю и ЕАО предоставляет гражданам, пострадавшим от радиационных и техногенных катастроф, компенсации и социальные меры поддержки в связи с аварией на чернобыльской АЭС. Среди них — ежемесячная денежная выплата, компенсации на приобретение продовольственных товаров и возмещение вреда, причиненного здоровью, за потерю кормильца, участвовавшего в ликвидации. Помимо этого, в перечень льгот чернобыльцев входит дополнительный оплачиваемый отпуск, ежегодная компенсация на оздоровление и единовременная компенсация за вред здоровью, сообщает пресс-служба ОСФР.
«К категории пострадавших в результате аварии на ЧАЭС относятся ликвидаторы, работавшие на ЧАЭС или в пределах зоны отчуждения, и те, кто был привлечен к устранению последствий аварии: военнослужащие, сотрудники МВД, пожарной охраны и другие. Правом на социальную поддержку также пользуются люди, эвакуированные из зоны отчуждения или переселенные в другие районы, вдовы ликвидаторов и их несовершеннолетние дети», — говорится в сообщении.
Чтобы оформить полагающиеся выплаты, таким гражданам необходимо обратиться в Отделение Социального фонда по Хабаровскому краю и ЕАО. Сделать это можно на портале госуслуг (6+), в клиентских службах фонда или через МФЦ. В случае подачи заявления через «Госуслуги» могут понадобиться отдельные документы. Их следует представить в клиентскую службу регионального Отделения Соцфонда в течение 5 рабочих дней после того, как придет уведомление о приеме и регистрации заявления.
Для назначения чернобыльских выплат требуется удостоверение, подтверждающее статус ликвидатора аварии или пострадавшего от радиации. Полный перечень необходимых документов для каждого конкретного случая Социальный фонд присылает в личный кабинет на «Госуслугах» вместе с подтверждением приема и регистрации заявления. Сюда же направляется информация о том, в какой срок необходимо обратиться с документами в клиентскую службу.
Напомним, 26 апреля в России отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, а также 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС.