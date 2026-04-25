В Хабаровском крае за день задержали 16 водителей в состоянии опьянения

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала данные о дорожной обстановке в регионе за 24 апреля 2026 года. В течение отчетного периода было зафиксировано девять серьезных аварий, в которых пострадали десять человек и один человек погиб. Согласно статистике, по четыре происшествия были связаны со столкновениями машин и наездами на пеших участников движения, а в одном случае водитель допустил съезд транспортного средства с дороги, сообщает Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Подробности сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».
Всего за сутки на дорогах края выявлено 386 различных нарушений ПДД. Особое внимание инспекторы уделили нетрезвой езде: по соответствующим статьям КоАП РФ и УК РФ задержаны 16 человек, включая шестерых нарушителей в Хабаровске. К административной ответственности также привлечены 15 водителей, не пропустивших пешеходов, и 13 пешеходов, нарушивших правила перехода проезжей части. Почти половина этих инцидентов зафиксирована в краевой столице.
