В Хабаровском крае за день задержали 16 водителей в состоянии опьянения

Госавтоинспекция Хабаровского края опубликовала данные о дорожной обстановке в регионе за 24 апреля 2026 года. В течение отчетного периода было зафиксировано девять серьезных аварий, в которых пострадали десять человек и один человек погиб. Согласно статистике, по четыре происшествия были связаны со столкновениями машин и наездами на пеших участников движения, а в одном случае водитель допустил съезд транспортного средства с дороги, сообщает Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Подробности сообщает «Комсомольская правда — Хабаровск».