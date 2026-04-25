Никто не ожидал: Запашный рассказал о смерти Пиманова

Режиссер, продюсер, сценарист, ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался накануне на 65-м году жизни. Коллеги и друзья вспоминают его как человека удивительной работоспособности, порядочности и честности. В беседе с aif.ru народный артист России Аскольд Запашный поделился воспоминаниями об их совместной работе и дружбе, а также назвал дату и место прощания.
«Никаких предпосылок не было».
Отвечая на вопрос о причине смерти ведущего легендарного проекта, Аскольд Запашный отметил, что предпосылок для трагедии, по его мнению, не было.
«Это история с сердцем. Тут лучше объяснят врачи. Мы не обсуждали проблемы здоровья, но внешне вообще повода как будто бы не было. Никаких предпосылок я, во всяком случае, не видел и не слышал», — объяснил он.
О том, что ничто не предвещало грядущую трагедию, aif.ru также сказал оператор-постановщик Сергей Комаров. В последний раз он встречался с Пимановым по работе около двух недель назад.
«Последний раз встретились на съемках программы “Человек и закон” около недели-двух назад. В последнее время он уставший был немножко, потому что сейчас и кино занимался. Очень много, наверное, у него сил кино унесло. Я так думаю. Но он никогда не жаловался на здоровье. Ничто не предвещало», — отметил он.
Дружба с рабочими взаимоотношениями.
Аскольд Запашный подчеркнул, что с Алексеем Пимановым его связывала дружба с рабочими взаимоотношениями. Они вместе работали над несколькими проектами.
«У нас была такая хорошая дружба с рабочими взаимоотношениями. Мы много проектов вместе реализовывали. Алексей помогал освещать события, происходящие в цирке. Мой брат Эдгар на телеканале “Звезда”, которым руководил Алексей, выпускал цикл передач про цирк и не только. При поддержке телеканала освещали фестиваль “Идол”, поэтому мы встречались достаточно часто, созванивались, поздравляли друг друга с праздниками», — отметил он.
По слова собеседника издания, Пиманов был «очень настоящим».
«Алексей всегда был человеком очень заряженным, очень настоящим с точки зрения своего отношения к нашей дружбе, к цирку, к своим обещаниям. Любые обещания, которые он давал, он всегда выполнял. Я его запомнил как человека потрясающего с точки зрения вот таких настоящих мужских качеств», — добавил Запашный.
Названы дата и место похорон.
Аскольд Запашный отметил, что Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище. журналиста.
«Насколько я понимаю, похороны будут после выходных. Речь идет о понедельнике или вторнике. Скорее всего, на Троекуровском кладбище, хотя, может быть, родственники решат иначе», — объяснил он.
Позже эту информацию подтвердили.
«Алексея Пиманова похоронят на Троекуровском кладбище 27 апреля», — указано в сообщении в Telegram-канале телеканала «Звезда»..
«Останется в истории».
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подчеркнул, что Пиманов останется в истории российской журналистики.
«Он был выдающимся журналистом и организатором журналистики, продюсером. Очень талантливый ведущий одной из самых рейтинговых программ и, конечно, останется в истории нашей журналистики. Очень жаль, что так рано ушёл. От всего Союза журналистов выражаю самые глубокие соболезнования коллегам и семье», — сказал он.
Алексей Пиманов начал работать на телевидении в 1986 году в должности видеоинженера. Он известен как телеведущий и руководитель медиахолдинга «Красная звезда». Как режиссер и сценарист Пиманов создал более 100 документальных фильмов, в том числе, «Неизвестный Кремль» и «Неизвестную блокаду».