Рубио стал самой обсуждаемой кандидатурой на пост президента США

Приближенные Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре Марко Рубио реального кандидата в президенты на выборах 2028 года. Об этом пишет Politico.
«Его работа по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и непоколебимая преданность Трампу укрепили его позиции в Западном крыле», — говорится в сообщении.
Один источник назвал Рубио преданным и очень опытным политиком, «грешно умным». Чиновники Белого дома и инсайдеры говорят о нем как о «целесообразном кандидате» в преемники Трампа, пишет издание.
Как отмечается, роль Рубио как госсекретаря и главы Совбеза делает его «центром ключевых решений».
Издание отмечает, что Рубио не замешан в скандалах, способных испортить репутацию президента.
Ранее Рубио сообщил, что кандидатом на пост от Республиканской партии на пост президента США будет вице-глава государства Джей Ди Вэнс.