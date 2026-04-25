Рубио стал самой обсуждаемой кандидатурой на пост президента США

Politico: Рубио всерьёз воспринимают как кандидата на выборах президента США.

Источник: Комсомольская правда

Приближенные Дональда Трампа все чаще видят в госсекретаре Марко Рубио реального кандидата в президенты на выборах 2028 года. Об этом пишет Politico.

«Его работа по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и непоколебимая преданность Трампу укрепили его позиции в Западном крыле», — говорится в сообщении.

Один источник назвал Рубио преданным и очень опытным политиком, «грешно умным». Чиновники Белого дома и инсайдеры говорят о нем как о «целесообразном кандидате» в преемники Трампа, пишет издание.

Как отмечается, роль Рубио как госсекретаря и главы Совбеза делает его «центром ключевых решений».

Издание отмечает, что Рубио не замешан в скандалах, способных испортить репутацию президента.

Ранее Рубио сообщил, что кандидатом на пост от Республиканской партии на пост президента США будет вице-глава государства Джей Ди Вэнс.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше