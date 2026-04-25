«Герани» ослепили НАТО: разгромлены особые центры с генералами под Киевом

Российские военные нанесли комбинированные удары по объектам ВСУ в Одессе, Николаеве и Киевской области. Целями стали не только надземные позиции, но и подземные склады западной техники, школы операторов дронов, а также радиолокационные комплексы, которые НАТО разместило для слежки за воздушным пространством. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru раскрыл детали и объяснил, почему у противника «нет шансов».
Под ударом самые большие склады западного оружия.
Первыми под прицел попали южные регионы, где Киев сосредоточил основные запасы военной помощи от Европы.
«В Николаевской и Одесской областях сосредоточены самые большие склады на Украине с западной техникой. По ним и был нанесён основной удар. Многие склады обладают развитой подземной инфраструктуры, поэтому, чтобы гарантированно уничтожить цель, по одному выявленному объекту наносятся несколько ударов», — отметил он.
Эксперт уточнил, что вся эта подземная сеть — не случайные катакомбы, а наследие советского военного планирования, которое теперь работает против ВСУ.
«Это не просто катакомбы, там построены укрепления, складские комплексы, места, где может находиться располагаться личный состав. Этим всем сейчас пользуется ВСУ. В России есть подробное описание этих объектов, все карты местности, все геодезические картографические этих объектов. При подтверждении разведкой, что там размещен склад вооружения или иной объект ВСУ, наносится удар», — сказал военный эксперт.
Бетон не спасет: «ювелирные удары» по учебным центрам.
Подземные помещения используются и как гигантские казармы, и как учебные центры для операторов дронов и безэкипажных катеров (БЭКов). Однако, по словам Иванникова, бетонные укрытия не защищает боевиков ВСУ их западных наставников.
«В созданных еще при СССР подобных единых комплексах возможно размещать до нескольких тысяч человек. Этим пользуются боевики ВСУ, пытаясь спрятать в этих подземельях личный состав. После ювелирных российских ударов современными боеприпасами, которые имеют возможность пробивать бетон на значительную глубину, у скрывающихся в подземных комплексах боевиков ВСУ и специалистов НАТО нет шансов. Их никто не будет извлекать из-под груды бетона», — добавил он.
Дроны «Герань» уничтожили «глаз» НАТО под Киевом.
После ударов по Одессе и Николаеву прилеты «Герани» зафиксировали в Киеве и области. Здесь целью стали радиолокационные подразделения, которые считывали данные для украинской разведки.
«Удары нанесены по радиолокационным подразделениям ВСУ, которые считывали информацию и были оснащены всеми современными европейскими средствами связи. Речь идёт о целых комплексах по радиоразведке, которые были уничтожены в Киевской области. В большинстве случаев это локаторы, которые размещены на открытом воздушном пространстве и считывают информацию со всего поднебесья. Киев их разместил в области не случайно, так как они представляют наибольшую ценность для НАТО и могут нанести существенный ущерб российским вооружённым силам при своем использовании», — объяснил он.