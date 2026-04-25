Мадьяр назначил слепого Катай-Немета министром социальных и семейных дел Венгрии

Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр впервые в истории республики назначил министром социальных и семейных дел слепого политика Вилмоша Катай-Немета. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

Он будет отвечать за доступность и равные возможности. Катай-Немет потерял зрение в 16 лет.

— Его цель — обеспечить каждому гражданину страны доступ к высококачественному здравоохранению и образованию, — заявил Мадьяр.

Также он сообщил, что в его кабинете появится женщина-министр образования. В последние дни политик уже выдвинул кандидатуры женщин на должности спикера парламента, главы МИД и лидера фракции партии «Тиса», сказано в статье.

Петер Мадьяр хочет возродить влияние Центральной Европы благодаря укреплению связей с Австрией и опоры на их «имперское прошлое». Об этом 22 апреля сообщило издание Politico.

Ранее он объявил, что отстранит от должности президента страны Тамаша Шуйока и других высокопоставленных чиновников, если они не покинут свои посты по своей воле.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше