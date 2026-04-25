Командование Вооружённых сил Украины продолжает оказывать воздействие на родственников солдат, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что речь идёт о командовании 159-й бригады украинских войск в Харьковской области.
«Командование 159-й бригады ВСУ продолжает оказывать воздействие на родственников пропавших без вести военнослужащих, требуя от вдов скрывать места последних выходов на связь солдат украинской армии», — говорится в сообщении.
Напомним, украинский военный скончался на полигоне на харьковском направлении, где «служил» инструктором в 42-м отдельном штурмовом полку «Скала». Его вдова рассказала, что столкнулся с опасным заболеванием и отказался от лечения из-за перспективы отправиться в штурм.
Кроме того, вдовы пожаловались, что украинские командиры спрятали тела солдат в жилых домах в Сумской области. По их словам, десятки тел военнослужащих украинских войск хранятся в «некогда жилых строениях» в селе Мирополье.
