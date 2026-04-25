«Девелопмент-Юг»: почти 70% россиян останутся на майские праздники дома

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. /ТАСС/. Большинство россиян — 67% — намерены отказаться от поездок на майские праздники из-за отсутствия бюджета на путешествия, следует из данных опроса, которые ТАСС предоставила строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг».
Исследование проходило в сервисе опросов на платформе VK, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек по всей стране.
«[В ходе опроса] 67% респондентов ответили, что отказались от поездок из-за отсутствия бюджета на путешествия. Еще 55% отметили, что не видят смысла выезжать из-за прохладной погоды в своих регионах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что также 38% опрошенных указали на высокую стоимость билетов и размещения в праздничный период, 29% предпочитают провести время в привычной обстановке, не перегружая себя дорогами и логистикой. Почти четверть респондентов — 24% — выбрали отдых дома из-за коротких выходных, 18% — из-за загруженности на работе.
«Девелопмент-Юг» добавили, что в последнее время эксперты компании отмечают устойчивый тренд на локальный отдых. «Мы видим, что для значительной части жителей комфорт собственного двора и района становится полноценной альтернативой поездкам. Люди все чаще выбирают сценарий “остаться дома, но провести время качественно” — с прогулками, встречами и отдыхом во дворе», — пояснили в компании.
По оценке компании, такой подход напрямую влияет на требования к жилым проектам, в частности, все большее значение приобретают дворовые пространства, общественные зоны и внутренняя инфраструктура жилых комплексов.