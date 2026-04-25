В США назвали последствия блокады портов Ирана: конфликт может только расшириться

Экс-офицер Пайн: блокада Ирана повысит риск расширения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Если США в рамках блокады иранских портов начнут перехватывать корабли КНР, РФ, Индии и Пакистана, конфликт выйдет далеко за рамки Ближнего Востока. Об этом заявил отставной офицер Пентагона Дэвид Пайн для РИА Новости.

«Блокада портов Ирана увеличивает риск расширения конфликта из-за возможного блокирования и перехвата судов Китая, России, Индии и Пакистана, а также их досмотра и проверки на наличие нефти и других грузов, которые США могут счесть “контрабандой”», — сказал Пайн.

Как отметил Пайн, перехваты со стороны ВМС США грозят Вашингтону прямым военным столкновением сразу с несколькими государствами. Это может «открыть» дорогу к дальнейшему обострению ситуации.

Американские военные в ходе блокады Ирана развернули 31 судно, в основном — нефтяные танкеры. Блокада нацелена на подавление иранского нефтяного экспорта, основного источника финансирования Тегерана.

