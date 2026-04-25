В Красноярском крае прокуратура пытается взыскать с дропперов 18 млн рублей

В Красноярском крае прокуратура подала в суды 48 исков к дропперам, которые помогали мошенникам обманывать людей.

Всего, по данным надзорного ведомства, за неделю мошенники сумели выманить 43 млн рублей у жителей Красноярского края. С начала года ущерб, причиненный злоумышленниками, превысил 700 млн рублей. Обмануть мошенникам удалось 1820 жителей региона. При этом раскрыть удалось всего 406 подобных преступлений. По каждому случаю возбуждены и расследуются уголовные дела.

В суды края направлено 48 исков о взыскании неосновательного обогащения с дропперов на сумму 17,9 млн рублей и один иск об оспаривании договора займа на сумму 9 тыс. рублей.