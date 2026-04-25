Названо сырьё, имеющееся исключительно у России

Ранее Life.ru писал, что в России резко вырос интерес к одежде из натуральных материалов, включая коноплю и крапиву. На фоне дефицита сырья часть тканей начали поставлять из Китая. За последний год продажи подобных изделий увеличились более чем в два раза. Наибольший интерес вызывают вещи из конопли и крапивы — из них шьют рубашки, халаты и традиционные модели с национальными элементами.