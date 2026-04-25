В Красноярске мотовзвод ДПС вышел на дороги с началом сезона

В Красноярске стартовал новый сезон работы мотовзвода полка ДПС. Сотрудники подразделения уже приступили к патрулированию улиц города. Перед началом службы для инспекторов провели инструктаж. Командир полка ДПС Андрей Исаенко напомнил о необходимости строгого соблюдения дисциплины и повышенного внимания на дорогах. К сезону сотрудники готовились заранее: проходили тренировки, отрабатывали навыки управления мотоциклами и взаимодействие в экипажах. В подготовке также участвовали представители местного мотосообщества. В пресс-службе Госавтоинспекции Красноярска рассказали, что в этом году автопарк мотовзвода обновили и подразделение получило три новых мотоцикла. Новая техника отличается улучшенной маневренностью и высокой скоростью, что позволит инспекторам оперативнее реагировать на дорожные ситуации и эффективнее обеспечивать безопасность на улицах Красноярска, — уточнили в пресс-службе ведомства. Напомним, что на улицах Красноярска устанавливают знаки, запрещающие езду на самокатах.