Работающим пенсионерам положен автоматический перерасчёт выплат

Ранее в Госдуме рассказали о досрочных выплатах пенсий и пособий перед майскими праздниками. По словам депутата Алексея Говырина, тем, кто получает пенсию через банк с 1 по 4 число, средства перечислят до 30 апреля. С 5 мая выплаты пойдут по обычному графику. При доставке через почтовые отделения деньги выдают в привычные для пенсионера сроки, начало доставки приходится на 2−3 мая, а завершение выплаты намечено до 25 мая. Этот порядок распространяется на разные виды пенсий и на выплаты Социального фонда, которые перечисляются вместе с пенсией.