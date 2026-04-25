Работающим пенсионерам положен автоматический перерасчёт выплат

Эксперт пояснила, что механизм восстановления справедливости действует для тех, кто трудился в период заморозки индексаций. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности. При увольнении Социальный фонд России автоматически производит перерасчёт. Пенсия увеличивается с учётом всех пропущенных за время работы индексаций.
«Максимальная прибавка для тех, кто оформил пенсию до 2016 года и продолжал работать, может составить до 119,5%», — сказала Гукасова.
Она напомнила, что с 1 января 2025 года в России возобновили ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Страховую пенсию в январе 2026 года проиндексировали на 7,6%.
Ранее в Госдуме рассказали о досрочных выплатах пенсий и пособий перед майскими праздниками. По словам депутата Алексея Говырина, тем, кто получает пенсию через банк с 1 по 4 число, средства перечислят до 30 апреля. С 5 мая выплаты пойдут по обычному графику. При доставке через почтовые отделения деньги выдают в привычные для пенсионера сроки, начало доставки приходится на 2−3 мая, а завершение выплаты намечено до 25 мая. Этот порядок распространяется на разные виды пенсий и на выплаты Социального фонда, которые перечисляются вместе с пенсией.
