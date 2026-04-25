Дожди ожидаются в субботу почти по всему Казахстану

«На большей части территории страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на северо-западе — сильный дождь. По республике ожидаются туманы, усиление ветра, на юге пыльна буря. На севере, востоке области Жетісу, в центре области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на севере Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность. На юге области Жетісу ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, в конце дня дождь. Ветер юго-западный 9−14, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +24+26.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +9+11, днем +22+24.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13, днем +27+29.
В Акмолинской области днем на западе, севере и юге гроза. Днем +21+26, ночью +7+12.
В области Улытау утром и днем на западе, севере и в центре гроза. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Карагандинской области днем на северо-западе дождь. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Западно-Казахстанской области дождь. Днем +8+13, ночью +5+10.
В Атырауской области тоже ожидается дождь. Днем +11+16, ночью +5+10.
В Мангыстауской области на западе, севере и в центре дождь. Днем +12+17, ночью +6+11.
В Актюбинской области ночью на всей территории, днем на юге, востоке и в центре дождь. Днем +10+15, ночью +2+7.
В Костанайской области дождь. Днем +12+17, ночью +2+7.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, днем на всей территории дождь. Днем +16+21, +7+12.
В Павлодарской области без осадков. Днем +23+28, ночью +6+11.
В области Абай ночью на юге, днем на юге и в центре дождь. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Восточно-Казахстанской области днем на юге дождь. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Кызылординской области утром и днем на севере и в центре дождь. Днем +28+33, ночью +12+17.
В Туркестанской области днем в горах дождь. Днем +27+32, ночью +11+16.
В Жамбылской области тоже днем в горах ожидается дождь. Днем +25+30, ночью +10+15.
В Алматинской области ночью на востоке дождь. Днем +20+25, ночью +8+13.
В области Жетысу на востоке в горах ожидается дождь. Днем +22+27, ночью +4+9.
«В ближайшие трое суток в связи с прогнозируемыми осадками на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реке Есиль (СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.