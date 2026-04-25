В Хабаровске открылась выставка портретов Льва Толстого

В Хабаровске открылась выставка «Искусство соединять людей. Лев Толстой глазами художников» (0+). В Дальневосточном художественном музее собрали работы 13 разных авторов, каждый из которых показал русского классика в своем стиле, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На открытии выставки экскурсию провела специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Государственного музея-заповедника Льва Николаевича Толстого Александра Мустонина. Это уже вторая коллаборация площадки федерального масштаба и ДВХМ.
В этот раз центральной идеей стало влияние литератора на изобразительное искусство своей эпохи. Однако процесс, как подчеркивал сам автор, не был односторонним.
— Искусство, всякое искусство само по себе, имеет свойство соединять людей. Всякое искусство делает то, что люди, воспринимающие чувство, переданное художником, соединяются душой, во-первых, с художником и, во-вторых, со всеми людьми, — цитируют Льва Толстого создатели экспозиции.
Экспозиция объединила как живопись и графику, так и скульптурные портреты писателя. И практически на всех портретах Лев Толстой изображен за делом: он трудится в своем кабинете, читает книги, пашет в поле, общается с семьей. Такой антураж зрителю объясняют еще при начале просмотра: позировать автор «Войны и мира» (12+), «Анны Карениной» (16+) и других произведений отечественной классики не любил. Чтобы запечатлеть его, Илье Репину, Николаю Ге, Леониду Пастернаку, Юлии Игумновой и другим творцам приходилось отправляться в родовое имение и писать с натуры.
Десятки портретов и рассуждения о взаимосвязи различных направлений искусства — не единственное, чем привлекает внимание данная выставка. На церемонии открытия гендиректор ДВХМ Наталия Толстая сообщила, что площадка подарит ценителям искусства ряд знаковых встреч. Среди них — возможность пообщаться с руководителем Государственного музея-заповедника Владимиром Толстым. Его визит в Хабаровск анонсируют отдельно.