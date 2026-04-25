В Хабаровске открылась выставка портретов Льва Толстого

Экспозиция объединила как живопись и графику, так и скульптурные портреты писателя. И практически на всех портретах Лев Толстой изображен за делом: он трудится в своем кабинете, читает книги, пашет в поле, общается с семьей. Такой антураж зрителю объясняют еще при начале просмотра: позировать автор «Войны и мира» (12+), «Анны Карениной» (16+) и других произведений отечественной классики не любил. Чтобы запечатлеть его, Илье Репину, Николаю Ге, Леониду Пастернаку, Юлии Игумновой и другим творцам приходилось отправляться в родовое имение и писать с натуры.