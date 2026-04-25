Белорусский врач сказала, в каком возрасте женщина может стать ниже ростом

Гинеколог-эндокринолог Минского городского клинического эндокринологического центра Анна Лузан назвала на YouTube-канале «Смотри и живи» возраст, в котором женщина может стать ниже ростом, и объяснила, почему это происходит.
Все дело, говорит специалист, в остеопорозе, осложнении, которое наступает намного позже, чем проходит менопауза. Но заботиться об этом периоде нужно буквально с 20 — 30 лет — пика костной и мышечной массы.
«Нам очень важно в этом возрасте иметь физическую нагрузку, хорошее количество мышц и крепкие кости. Потому что выше этого пика вы уже не прыгнете никогда. После пика костная масса потихонечку снижается, а после менопаузы — гораздо резче. И чем выше был наш пик костной и мышечной массы в 20−30 лет, тем дольше у нас не будет остеопороза», — вывела закономерность Анна Лузан, добавив: в этом возрасте не должно быть ожирения.
По словам специалиста, важно помнить основную сложность остеопороза: он не болит. Узнают же о заболевании чаще всего при исследовании плотности костной ткани или при переломе с низкой травматичностью — «с высоты собственного роста, при ударе плечом в транспорте или при небольшом падении».
«Мы можем видеть даже переломы, которые женщина не чувствовала. Это компрессионный перелом позвоночника, когда на рентгене мы видим изменение высоты позвонков», — замечает белорусский гинеколог-эндокринолог.
На этом этапе и возникают подозрения в изменении роста:
«Женщина была метр шестьдесят, а через год стала метр пятьдесят восемь. Снижение роста — одно из проявлений остеопороза. Многие видели возрастных бабушек, которые ходят скрючившись. Это то, что можно предотвратить. Сейчас мы можем увеличить плотность костной ткани с помощью не только гормональной терапии, но и специальных препаратов, которые применяются по разным схемам».
Главное, подчеркивает Анна Лузан, вовремя начать гормональную терапию.
Также белорусский врач предупредила, в каком возрасте у женщин резко возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
