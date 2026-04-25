От +6 до +13, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 25 апреля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 25 апреля останется достаточно холодной. Столбики термометров поднимутся не выше +13 градусов, продолжат идти дожди и дуть порывистый ветер. Подробный прогноз на субботу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, 25 апреля в донской столице ожидается облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Западный и юго-западный ветер разовьет скорость до 8 — 13 м/с, его порывы усилятся до 16 м/с. В ночь на 26 апреля также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный задует со скоростью 7 — 12 м/с.
В Ростовской области в субботу будет облачно с прояснениями. Утром местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 8 — 13 м/с, местами порывы усилятся до 15 — 18 м/с, вечером по югу и востоку разгонится до штормовых 23 м/с. В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Днем 25 апреля в Ростове-на-Дону температура воздуха поднимется до +11 — +13 градусов. В ночь на 26 апреля столбики термометров опустятся до +6 — +8 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в субботу составит от +5 до +10 градусов. В ночь на воскресенье ожидается от +4 до +9 градусов, при прояснениях понизится до 0, местами возможны заморозки до −1 — −3.
Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
