От +6 до +13, дождь и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 25 апреля

В Ростовской области в субботу будет облачно с прояснениями. Утром местами пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в отдельных районах возможен небольшой дождь. Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 8 — 13 м/с, местами порывы усилятся до 15 — 18 м/с, вечером по югу и востоку разгонится до штормовых 23 м/с. В ночь на воскресенье будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 7 — 12 м/с.