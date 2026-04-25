Полиция ЕАО возбудила дело по факту мошенничества при попытке подработки

В Еврейской автономной области сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах дистанционного мошенничества, жертвой которого стал 59-летний житель Биробиджана. Мужчина планировал найти дополнительный заработок в интернете, однако в итоге лишился собственных сбережений, сообщает Прокуратура по ЕАО. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно материалам проверки, потерпевшему поступило предложение об инвестициях через мессенджер. Для начала работы мужчину попросили внести символическую сумму, а уже на следующие сутки сообщили о крупном выигрыше. Чтобы забрать деньги, заявитель поддался на уговоры и несколько раз перевел средства за так называемые брокерские услуги. Мошенница пыталась подтвердить свою личность фотографией паспорта, однако после получения очередного перевода перестала выходить на связь. На данный момент по факту кражи 14,5 тысячи рублей возбуждено и расследуется уголовное дело.
