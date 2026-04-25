Берегите себя! Как правильно избавиться от сухой травы на огороде

«С наступлением дачного сезона традиционно возрастает число пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем. Важно понимать: сжигать мусор и сорняки на участке можно, но только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, установленных МЧС России. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. Но гораздо важнее риски для жизни и имущества. Один неосторожный костер может привести к серьёзным последствиям. На практике большинство инцидентов происходит из-за пренебрежения именно базовыми правилами. Люди недооценивают риски, особенно в сухую погоду, когда огонь распространяется мгновенно. Поэтому ключевой принцип здесь максимальная осторожность и строгое соблюдение правил. Если есть сомнения, лучше отказаться от открытого огня и выбрать альтернативные способы утилизации растительных отходов. Соблюдение этих требований вопрос не только закона, но и личной безопасности, а также сохранности имущества и окружающей среды», — отметил депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.