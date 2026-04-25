Берегите себя! Как правильно избавиться от сухой травы на огороде

Скоро на территории Пермского края установится тёплая сухая погода, и дачники вернутся на любимые огороды. После зимы они не радуют глаз владельца. Всюду — прошлогодняя трава, стебли, ботва, опавшие листья. Руки садоводов-огородников привычно потянутся к спичкам, чтобы сжечь растительный мусор вместе с вездесущими сорняками. Но лучше так не делать, предупреждают в ГУ МЧС по Пермскому краю. Подробности — в материале сайта perm.aif.ru.
На территории 29 прикамских муниципалитетов с 15 апреля установлен пожароопасный сезон. Для остальных 14 муниципальных образований, расположенных в северной части края, пожароопасный сезон начнётся 30 апреля, предупреждает Министерство территориальной безопасности Пермского края. При таком режиме нельзя жечь сухую траву, бросать горящие спички и окурки. Разводить костры можно только в специально предназначенных для этого местах, и ни в коем случае их нельзя оставлять непотушенными.
Правила безопасности.
Несоблюдение правил грозит пожарами. ГУ МЧС по Пермскому краю уже фиксирует первые случаи возгорания сухой растительности. К счастью, без погибших и травмированных. Сжигание травы опасно тем, что контролировать данный процесс практически невозможно. Достаточно незначительного порыва ветра, и огонь распространится на большую площадь, уточнили в ведомстве.
При этом правила противопожарного режима требуют от владельцев и арендаторов земельных участков своевременно убирать мусор, сухую и скошенную траву. Самый безопасный вариант — вывоз на организованные площадки хранения твёрдых бытовых отходов. Однако таким способом мало кто пользуется.
«Многие по старинке сжигают мусор и траву. Не у всех есть деньги на оплату вывоза мусора. Не все председатели дачных кооперативов поступают грамотно, заказывая контейнер для вывоза отходов», — рассказал perm.aif.ru председатель пермского отделения Российского экологического общества Вячеслав Марков.
При сжигании травы и мусора на открытом огне, садоводы-огородники должны вооружиться средствами пожаротушения, телефоном для вызова при необходимости подразделения пожарной охраны и строго следовать регламенту. Во-первых, разводить огонь можно только в яме глубиной не менее 0,3 метра и не более 1 метра в диаметре. Во-вторых, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и построек. В-третьих, территорию вокруг в радиусе 10 метров надо очистить от сухостоя и сухой травы. На торфяных почвах, под кронами хвойных деревьев, при скорости ветра выше пяти метров в секунду и при установлении особого противопожарного режима разводить открытый огонь вообще нельзя.
«Самое важное, самое основное, самое главное правило при использовании открытого огня — это его подконтрольность. Будь то сжигание мусора в установленном и оборудованном месте, будь то приготовление шашлыков или другой пищи на огне, человек должен постоянно находиться рядом», — настаивают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Куда звонить при пожаре.
Нарушителям противопожарных правил, по чьей вине возник пожар, повредилось чужое имущество, здоровью человека причинён вред лёгкой или средней тяжести грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей. Но приоритетным направлением работы Федерального государственного пожарного надзора являются не штрафы, а профилактика.
Сотрудники ведомства ежедневно выезжают в населённые пункты и садовые некоммерческие товарищества для разъяснения норм пожарной безопасности и пресечения нарушений при сжигании мусора, травы, приготовления пищи на огне. По поручение правительства РФ проводятся проверки территорий населённых пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных пожаров.
«Не первый год мы применяем беспилотные авиационные системы. Это очень действенная мера, позволяющая увеличить охват и осмотр большей площади территории и принять меры к нарушениям пожарной безопасности на ранней стадии», — сообщил perm.aif.ru главный государственный инспектор Пермского края по пожарному надзору Вадим Попов.
В ведомстве советуют садоводом записать и держать при себе номера телефонов пожарной охраны: «01» при звонке со стационарного телефона, «101» и «112» при звонке с мобильного. И при угрозе пожара сразу звать на помощь.
«С наступлением дачного сезона традиционно возрастает число пожаров, связанных с неосторожным обращением с огнем. Важно понимать: сжигать мусор и сорняки на участке можно, но только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности, установленных МЧС России. За нарушение требований предусмотрена административная ответственность. Но гораздо важнее риски для жизни и имущества. Один неосторожный костер может привести к серьёзным последствиям. На практике большинство инцидентов происходит из-за пренебрежения именно базовыми правилами. Люди недооценивают риски, особенно в сухую погоду, когда огонь распространяется мгновенно. Поэтому ключевой принцип здесь максимальная осторожность и строгое соблюдение правил. Если есть сомнения, лучше отказаться от открытого огня и выбрать альтернативные способы утилизации растительных отходов. Соблюдение этих требований вопрос не только закона, но и личной безопасности, а также сохранности имущества и окружающей среды», — отметил депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Антон Немкин.