Народные приметы на 26 апреля: чего нельзя делать в День Жен-мироносиц?

26 апреля православные называют Днем Жен-мироносиц, возвестивших миру о торжестве жизни над смертью. Дата приходится на второе воскресенье после Пасхи.
С давних пор с этим днем люди связывали особые традиции и запреты. Сегодня мы вспомним правила, которых старались придерживаться наши предки, и узнаем, как было принято вести себя 26 апреля на Руси.
Народные приметы на 26 апреля: что нельзя делать.
В стародавние времена этот день считался женским праздником, поэтому представительницам прекрасного пола запрещалось работать. Они не убирались дома, не носили тяжести и не ухаживали за скотиной. Решением всех этих вопросов 26 апреля должны были заниматься мужчины.
Помимо физического труда женщинам на Руси не разрешалось браться за рукоделие. Поговаривали, что если пораниться иглой или спицей, хворать долго придется.
Не советовали представительницам слабого пола и есть черный хлеб. Якобы из-за этого всю красоту растерять можно.
Мужчинам в бабий праздник не дозволялось взваливать на жен тяжелую работу. Также мудрецы предостерегали наших предков от споров со вторыми половинками. Если супруг начнет критиковать готовку своей избранницы или ее наряды, мира в доме не будет.
Если же муж откажет своей жене в какой-то просьбе 26 апреля, навсегда мужской силы лишится. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Холостым парням в этот день не советовали свистеть под окнами симпатичных девушек. Якобы так им будет сложнее устроить свою личную жизнь.
Дата не подходит для начала строительства дома и переезда. На новом месте счастья не будет.
Также не следует браться за поиск работы или нанимать сотрудников 26 апреля. Люди, с которыми вы недавно познакомились, могут оказаться обманщиками. Из-за них можно потерять время и деньги.
Чтобы не лишиться удачи в делах, в этот день не стоит есть редьку и чеснок. Нежелательно добавлять в пищу острый перец, иначе бессонница замучает.
Народные приметы на 26 апреля: что можно делать.
На Руси в День Жен-мироносиц отмечали «бабий» праздник. Он объединял всех представительниц прекрасного пола вне зависимости от возраста, семейного положения и рода занятий. Все они отдыхали от тяжелого труда и могли посвятить время посиделкам с подругами и душевным разговорам.
Стоит отметить, что не все темы для бесед в этот день являлись допустимыми. Существовало негласное правило — не жаловаться. Женщины не говорили дурного о мужьях, не ругали детей. Собравшись за одним столом, вкусно ели и делились хорошим, пели песни, рассказывали смешные истории, порой выдуманные.
У наших предков с этой датой было связано немало традиций и обычаев. Так, женщины благодарили повитух, которые помогали им в родах. Для них готовили подарки и угощения.
Если девушка никак не могла найти жениха, на бабьем празднике ее сажали за стол между самыми счастливыми замужними женщинами. Считалось, что вскоре ее одиночество закончится — найдется достойный кавалер.
Мужья дарили женам сладости. Это могли быть леденцы или пряники. Бытовало мнение, что благодаря таким презентам жена станет менее придирчивой и более уступчивой. В семье воцарится взаимопонимание.
Женщины в этот день пекли круглые булочки и старались угостить ими как можно больше людей в надежде, что проведут этот год в мире с окружающими.
Народные приметы о погоде на 26 апреля.
Пасмурная погода в этот день предвещает дождливое лето. Урожай будет скромным.
Если на улице солнечно и тепло, зерна будет много, впрочем, как и меда.
Заморозки 26 апреля — к холодному маю. В следующем месяце может пойти снег.
Не видно звезд в ночном небе? Следующий день будет дождливым.
Если ночью поднялся сильный ветер, тепла не будет еще две недели.
Именинники 26 апреля.
В этот день именины отмечают Георгий, Дмитрий и Феодосий.