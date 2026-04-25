В нижегородском метро запустили «Вагон Победы» в память о погибших офицерах

В нижегородском метрополитене начал курсировать новый «Вагон Победы», экспозиция которого рассказывает о десяти героях-земляках из регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщили в региональном отделении ВОД «Волонтеры Победы». Пассажиры смогут узнать истории офицеров, которые в 1996 году погибли в засаде боевиков, спасая своих боевых товарищей.
Проект реализован по инициативе «Волонтеров Победы» при поддержке ГУ МВД России по Нижегородской области. Имена майора Петра Пронина, капитана Андрея Евлампиева и их сослуживцев, награжденных орденами Мужества посмертно, теперь увековечены в общественном транспорте. В торжественной церемонии запуска вагона на станции «Пролетарская» приняли участие руководство полиции, ветераны ведомства и родственники погибших бойцов.
Новый тематический вагон стал частью поезда, объединяющего три эпохи: Великую Отечественную войну, подвиги СОБРа и специальную военную операцию. С 2023 года волонтеры оформили в регионе уже девять подобных вагонов метро и десятки трамваев. Как отметила руководитель движения Мария Самоделкина, такие проекты помогают сохранить память о защитниках Отечества в повседневной жизни города.
Ранее сообщалось, что музей поколений героев открыли в Дзержинске.