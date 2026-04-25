В нижегородском метро запустили «Вагон Победы» в память о погибших офицерах

В нижегородском метрополитене начал курсировать новый «Вагон Победы», экспозиция которого рассказывает о десяти героях-земляках из регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщили в региональном отделении ВОД «Волонтеры Победы». Пассажиры смогут узнать истории офицеров, которые в 1996 году погибли в засаде боевиков, спасая своих боевых товарищей.