Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Монреаль» повел в серии плей-офф НХЛ с «Тампой». У Кучерова голевой пас

Третий матч серии первого раунда завершился победой канадского клуба в овертайме.

ОТТАВА, 25 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» дома обыграл «Тампу» в овертайме со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Тексье (5-я минута), Кирби Дак (33) и Лэйн Хатсон (63). У проигравших отличились Брейден Пойнт (8) и Брэндон Хэйгл (25). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом команды.

«Монреаль» вновь вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Следующий матч команды проведут в Канаде. Он состоится в ночь на 27 апреля по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

