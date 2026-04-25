«Монреаль» повел в серии плей-офф НХЛ с «Тампой». У Кучерова голевой пас

ОТТАВА, 25 апреля. /ТАСС/. «Монреаль» дома обыграл «Тампу» в овертайме со счетом 3:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Тексье (5-я минута), Кирби Дак (33) и Лэйн Хатсон (63). У проигравших отличились Брейден Пойнт (8) и Брэндон Хэйгл (25). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу в эпизоде с первым голом команды.
«Монреаль» вновь вышел вперед в серии до четырех побед — 2−1. Следующий матч команды проведут в Канаде. Он состоится в ночь на 27 апреля по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Тампа» заняла второе место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, «Монреаль» — третье.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.