Постепенно улучшается: ученый о ситуации с радиацией в Беларуси

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Радиационная ситуация на белорусской территории находится в пределах допустимых уровней и постепенно улучшается за счет распада радионуклидов, выпавших после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщил директор Института радиобиологии белорусской Национальной академии наук республик Игорь Чешик.

Источник: Sputnik.by

По его информации, в Беларуси постоянно ведется радиационный мониторинг атмосферного воздуха, а также контроль радиационной обстановки на территориях, которые были поражены радионуклидами чернобыльского происхождения.

«Сегодня отмечается улучшение радиационной обстановки в результате естественного распада радионуклидов», — сказал Чешик в интервью РИА Новости.

Ученый также уточнил, что радиационная ситуация в Беларуси находится в пределах допустимых уровней.

Он пояснил, что выпавшие радионуклиды залегают в почве достаточно глубоко, поэтому гамма-фон является в целом допустимым для нормальной жизнедеятельности.

В связи с этим он полагает, что единственный возможный путь поступления радионуклидов в организм человека — с пищей.

«И если человек соблюдает правила экологически безопасного поведения, покупает в магазинах продукты, которые соответствуют установленным нормативам, то опасаться ему нечего. Вся эта продукция проходит жесткий многоступенчатый радиационный контроль», — подчеркнул Чешик.

Руководитель профильного института также сообщил, что на протяжении 40 лет после аварии на ЧАЭС многие ведомства и организации занимаются информированием населения. Кроме того, осуществляются дозиметрический контроль, мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на фермах и просто в подсобных хозяйствах. Имеется соответствующая база данных в дозиметрическом регистре.

Ученый отметил, что люди, проживающие на этих территориях, знают, как нужно себя вести в экологическом плане. Так, они не собирают лесные грибы и ягоды, где это запрещено.

«Владельцы частных подворий тоже знают, где можно или нельзя выращивать сельхозкультуры, что предпочтительнее выращивать в конкретной местности, как правильно нужно обрабатывать выращенную продукцию», — добавил он.

Директор института также обратил внимание, что, если соблюдать всех рекомендации, то ведение сельского хозяйства в частных владениях возможно и вполне безопасно.