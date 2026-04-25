Постепенно улучшается: ученый о ситуации с радиацией в Беларуси

По его информации, в Беларуси постоянно ведется радиационный мониторинг атмосферного воздуха, а также контроль радиационной обстановки на территориях, которые были поражены радионуклидами чернобыльского происхождения.
«Сегодня отмечается улучшение радиационной обстановки в результате естественного распада радионуклидов», — сказал Чешик в интервью РИА Новости.
Ученый также уточнил, что радиационная ситуация в Беларуси находится в пределах допустимых уровней.
В связи с этим он полагает, что единственный возможный путь поступления радионуклидов в организм человека — с пищей.
«И если человек соблюдает правила экологически безопасного поведения, покупает в магазинах продукты, которые соответствуют установленным нормативам, то опасаться ему нечего. Вся эта продукция проходит жесткий многоступенчатый радиационный контроль», — подчеркнул Чешик.
Руководитель профильного института также сообщил, что на протяжении 40 лет после аварии на ЧАЭС многие ведомства и организации занимаются информированием населения. Кроме того, осуществляются дозиметрический контроль, мониторинг уровня радиоактивного загрязнения на фермах и просто в подсобных хозяйствах. Имеется соответствующая база данных в дозиметрическом регистре.
Ученый отметил, что люди, проживающие на этих территориях, знают, как нужно себя вести в экологическом плане. Так, они не собирают лесные грибы и ягоды, где это запрещено.
«Владельцы частных подворий тоже знают, где можно или нельзя выращивать сельхозкультуры, что предпочтительнее выращивать в конкретной местности, как правильно нужно обрабатывать выращенную продукцию», — добавил он.
Директор института также обратил внимание, что, если соблюдать всех рекомендации, то ведение сельского хозяйства в частных владениях возможно и вполне безопасно.