Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам пообещали заморозки на выходных

РИА Новости: в Москве на выходных ожидаются ночные заморозки и дождь.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ночные заморозки, днем не выше плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидаются на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу погода в Москве будет лучше, чем в пятницу. Немного подрастет атмосферное давление, погода ожидается облачная, без осадков. Ночь будет прохладной в Москве — в столице ожидается плюс 1 — плюс 3 градуса, местами температура может опуститься до минус 1 градуса, по области в ночные часы возможно понижение до минус 2 градусов. В субботу вероятность заморозков велика», — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что днем в субботу в Москве ожидается плюс 7−9, по области — плюс 5−10 градусов. Кроме того, в столице прогнозируется северный ветер, однако в субботу он будет менее сильным, чем в пятницу.

«В воскресенье температура воздуха в дневные часы ожидается плюс 9 — плюс 11 градусов, вероятны кратковременные дожди», — подчеркнула она.