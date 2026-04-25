Москвичам пообещали заморозки на выходных

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Ночные заморозки, днем не выше плюс 11 градусов и кратковременный дождь ожидаются на выходных в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«В субботу погода в Москве будет лучше, чем в пятницу. Немного подрастет атмосферное давление, погода ожидается облачная, без осадков. Ночь будет прохладной в Москве — в столице ожидается плюс 1 — плюс 3 градуса, местами температура может опуститься до минус 1 градуса, по области в ночные часы возможно понижение до минус 2 градусов. В субботу вероятность заморозков велика», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что днем в субботу в Москве ожидается плюс 7−9, по области — плюс 5−10 градусов. Кроме того, в столице прогнозируется северный ветер, однако в субботу он будет менее сильным, чем в пятницу.
«В воскресенье температура воздуха в дневные часы ожидается плюс 9 — плюс 11 градусов, вероятны кратковременные дожди», — подчеркнула она.