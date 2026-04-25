Москвичам за вытряхивание коврика из окна грозит штраф до 3 тыс. рублей

По словам эксперта, в отличие от Московской области, где есть отдельная статья о «чистоте и порядке в местах общественного пользования», в Москве действует Кодекс города Москвы об административных правонарушениях (ст. 8.10 «Нарушение правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве»). «За вытряхивание коврика из окна или с балкона, которое привело к загрязнению территории общего пользования, предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей (для граждан)», — уточнил Демидов.