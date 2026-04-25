Москвичам за вытряхивание коврика из окна грозит штраф до 3 тыс. рублей

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Административный штраф до 3 тыс. рублей может грозить жителям Москвы за вытряхивание пыльного коврика из окна или с балкона, в Подмосковье он может достигать 5 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил председатель Московской коллегии адвокатов «Юнион» Эдуард Демидов.
«Прямой федеральной нормы, которая бы специально запрещала вытряхивать коврики во дворах или из окон, нет. Однако такие действия квалифицируются как нарушение региональных правил благоустройства или закона о тишине», — сказал он.
Демидов пояснил, что в Московской области, например, действует Кодекс Московской области об административных правонарушениях, в котором есть ст. 6.1 (нарушение чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха). «За вытряхивание коврика из окна или с балкона, которое привело к загрязнению территории, предусмотрен штраф от 1 000 до 5 000 рублей (для граждан)», — отметил он.
По словам эксперта, в отличие от Московской области, где есть отдельная статья о «чистоте и порядке в местах общественного пользования», в Москве действует Кодекс города Москвы об административных правонарушениях (ст. 8.10 «Нарушение правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве»). «За вытряхивание коврика из окна или с балкона, которое привело к загрязнению территории общего пользования, предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 3 000 рублей (для граждан)», — уточнил Демидов.
Он добавил, что если пыль испачкала белье соседа или автомобиль во дворе, применяется федеральная норма — статья 7.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Умышленное повреждение чужого имущества»), которая предполагает штраф от 300 до 500 рублей и обязанность возместить ущерб по смыслу статьи 1064 Гражданского кодекса РФ («Общие основания ответственности за причинение вреда»).