В ночь на субботу, 25 апреля, в Ростовской области в четырех районах сбили дроны. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своих социальных сетях.
Системы противовоздушной обороны уничтожили около десятка вражеских беспилотников. Опасные аппараты перехватили в небе над Чертковским, Милютинским, Миллеровским и Неклиновским районами.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Данные будут уточняться, — подчеркнул глава донского региона.
Напомним, утром 23 апреля на Дону тоже отражали налет беспилотников. Тогда обломки уничтоженных воздушных целей упали на территорию коммерческого предприятия. В результате инцидента получила повреждения местная эстакада. Обошлось без человеческих жертв.
