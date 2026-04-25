В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность»

Ранним утром 25 апреля, около 06:00, на территории Пермского края был введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориальной безопасности Прикамья.
В ведомстве подчеркнули, что все оперативные службы оповещены о повышенной опасности и находятся в полной готовности. В случае появления сообщений о введении режима «Беспилотная опасность», жителей Пермского края просят сохранять спокойствие, проявлять внимательность и не поддаваться панике. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.
При нахождении в здании необходимо спуститься на нижние этажи, не пользуясь лифтом. Находясь дома, нужно закрыть окна и шторы. Оказавшись на улице, надо зайти в ближайшее здание или подземный переход.