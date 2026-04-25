В Пермском крае введен режим «Беспилотная опасность»

В ведомстве подчеркнули, что все оперативные службы оповещены о повышенной опасности и находятся в полной готовности. В случае появления сообщений о введении режима «Беспилотная опасность», жителей Пермского края просят сохранять спокойствие, проявлять внимательность и не поддаваться панике. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.