Нижегородцам рассказали о рисках потребления ранней клубники

Клубника, которая продается в российских магазинах задолго до начала лета, зачастую имеет в своем составе много химии. Поскольку эта ягода теряет свежесть за один-два дня, производители используют много пестицидов и удобрений — так клубника сохраняет внешний вид по пути на товарную полку. Как выбрать ягоды, чтобы не нанести вред организму, в интервью RT рассказала доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач.
«Свежая, зрелая клубника — деликатный и скоропортящийся продукт. В привычных условиях ягоды начинают утрачивать форму и свежесть уже через один—два дня даже при хранении в холодильнике. Если же клубника остаётся абсолютно твёрдой и свежей после недели хранения, это явный знак химической обработки», — предупредила она.
Для долгой транспортировки производители ягод применяют пестициды, регуляторы роста и азотные удобрения: если технология выращивания ягод нарушена, такая клубника дает токсикологическую нагрузку на организм. Много подобных ягод не стоит употреблять беременным женщинам, детям и людям с хроническими заболеваниями.
При выборе ранней клубники эксперт советует в первую очередь обращать внимание на запах: созревшая в естественных условиях ягода имеет ярко выраженный сладкий аромат. Клубника не должна быть слишком твердой, структура хорошей ягоды упругая, но не слишком плотная.
«Цвет должен быть равномерным и насыщенным, без неестественной яркости и с мякотью, соответствующей окраске кожицы. Структура хорошей ягоды упругая, но не слишком плотная или водянистая, а на поверхности не должно быть повреждений, пятен плесени, увядания или липкого налёта», — пояснила эксперт.
Перед употреблением клубнику нужно помыть под проточной водой, зеленую чашечку стоит удалять только перед тем, как съесть. Ягоды не стоит хранить слишком долго как в холодильнике, так и при комнатной температуре.