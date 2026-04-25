Волгоградцы 25 и 25 апреля ощутят дискомфорт из-за вспышки на Солнце

Метеозависимые жители Волгоградской области могут ощутить на своем самочувствии последствия одной из самых сильных вспышек на Солнце за последние месяцы — уровня X2.5, высшего балла, которая произошла накануне. Хотя плазменное облако летит не прямо на Землю, однако оно может краем ее коснуться. Дискомфорт, связанный с геомагнитным возмущением, волгоградцы могут испытывать 25 и 25 апреля.