Волгоградцы 25 и 25 апреля ощутят дискомфорт из-за вспышки на Солнце

Метеозависимые жители Волгоградской области могут ощутить на своем самочувствии последствия одной из самых сильных вспышек на Солнце за последние месяцы — уровня X2.5, высшего балла, которая произошла накануне. Хотя плазменное облако летит не прямо на Землю, однако оно может краем ее коснуться. Дискомфорт, связанный с геомагнитным возмущением, волгоградцы могут испытывать 25 и 25 апреля.
Так, 25 апреля к полудню планируются подъёмы до Kp 4 — это зона возмущённой магнитосферы. С вечера субботы начнется новый рост и к вечеру воскресенья индекс поднимется до Kp 5, местами приближаясь к границе настоящей магнитной бури.