«Юта» выиграла первый домашний матч в плей-офф НХЛ

ВАШИНГТОН, 25 апреля. /ТАСС/. «Юта» на своем льду победила «Вегас» со счетом 4:2 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За хозяев забили Маккензи Уигар (13-я минута), Дилан Гюнтер (18) и Лоусон Круз (25, 30). В составе гостей голы на счету Джека Айкела (34) и Ника Дауда (57). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев записал в актив результативный пас. Его партнер по команде Павел Дорофеев и защитник «Юты» Михаил Сергачев результативными действиями не отметились.
«Юта» вышла вперед в серии до четырех побед — 2−1. Следующий матч соперники проведут на льду «Юты» в ночь на 27 апреля по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Вегас» стал победителем Тихоокеанского дивизиона, «Юта» финишировала четвертой в Центральном дивизионе и впервые смогла выйти в плей-офф. Команда выступает в НХЛ с сезона-2024/25. Прошедший матч стал первым домашним для «Юты» в истории Кубка Стэнли.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.