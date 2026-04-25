Спортсмены Хабаровского края выступили на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ. Состязания прошли в Казани. Побороться за призовые места съехались 2 824 спортсмена из 66 субъектов Российской Федерации. Впервые подобные соревнования длились шесть дней, что связано с большим количеством участников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«В этот раз сборную Хабаровского края представляли 70 человек в разных возрастных и весовых категориях. Им удалось завоевать в общей сложности 23 медали, из них восемь золотых, шесть серебряных и девять бронзовых», — говорится в сообщении.
Спортсмены, которые заняли призовые места, прошли отбор в сборную страны для участия на международных соревнованиях. Они состоятся с 16 по 21 июня в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата.
«Оцениваю выступление на “хорошо”. Достаточно много медалей мы привезли. Несколько лет подряд мы становились вторыми в командных дисциплинах, в этом году нам удалось стать первыми. Также отмечу второе место нашей тройки на чемпионате в дисциплине тэг-тим спарринг. Андрей Лысяков, Данила Ча и Марк Яковенко уступили всего два балла первому месту. Это очень сложная дисциплина. Команд было очень много, конкуренция зашкаливала. Сложность также заключалась и в длительности турнира. Нужно продолжать выступление хотя все мышцы болят. И к концу это были совсем другие соревнования», — прокомментировал выступление тренер сборной Хабаровского края по тхэквондо ГТФ Олег Кулаев.
Тхэквондисты Хабаровского края завоевали медали чемпионата и первенства России. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Тхэквондисты Хабаровского края завоевали медали чемпионата и первенства России. Фото: Пресс-служба министерства спорта Хабаровского края.
Параллельно с крупными всероссийскими стартами прошел и фестиваль цветных поясов. Там спортсмены края сумели завоевать еще 18 медалей разного достоинства. А именно: четыре золота, три серебра и 11 бронзовых наград.
