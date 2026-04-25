Стало известно сырье, которое есть только у России

Россия остается единственной страной, производящей бадделеитовый концентрат, используемый в высокотемпературных технологиях. Об этом сообщила представитель Института Гайдара Антонина Левашенко. По ее словам, этот материал получают как попутный продукт при переработке руд циркониевых месторождений.

Она отметила, что в других странах при аналогичной переработке производят только цирконовые концентраты. Таким образом, выпуск бадделеита сосредоточен исключительно в России.

По ее данным, концентрат производится на одном предприятии и применяется в огнеупорных материалах, керамике и литейной промышленности. Он используется для создания конструкций, устойчивых к экстремальным температурам.

Левашенко подчеркнула, что из-за своей уникальности стоимость этого продукта не зависит от колебаний мировых рынков. По ее оценке, цена бадделеитового концентрата примерно втрое выше премиального циркониевого и превышает 2400 долларов за тонну, передает РИА Новости.

Кроме того, Россия собирается с 1 мая остановить поставки нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба», Астане и Берлину уже якобы отправлены скорректированные графики экспорта топлива.