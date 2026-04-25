Экс-замгендиректора Пермского порохового завода требуют признать банкротом

В арбитражный суд Пермского края поступило заявление о признании банкротом бывшего заместителя гендиректора по правовым вопросам ФКП «Пермский пороховой завод» Сергея Холоимова. Первым на это обратил внимание портал «РБК-Пермь». Документ зарегистрирован в картотеке суда 23 апреля. Заявителем выступает бизнесмен Константин Карпов. Ранее он взыскал в гражданском процессе с господина Холоимова 515 тыс. руб. — сумму долга, которую бывший замгендиректора не смог вернуть.
В октябре 2025 года суд признал Сергея Холоимова и бизнесменов Руслана и Константина Кондратьевых виновными в хищении денег порохового завода в сумме 599 млн руб., а также отмывании средств, добытых преступным путем.
Господин Холоимов был приговорен к наказанию в виде к семи годам лишения свободы со штрафом 700 тыс. руб., владелец ООО «Прокси» Руслан Кондратьев — к девяти годам колонии и штрафу 1 млн руб., а учредитель ООО «Промресурс» Константин Кондратьев получил восемь лет лишения свободы со штрафом 800 тыс. руб.