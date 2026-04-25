Билеты от 1500 рублей: в Красноярске стартовали речные прогулки по Енисею

В Красноярске начали работу первые прогулочные теплоходы. У причалов на Центральной набережной уже можно встретить суда компаний «ТоварищЪ» и «ВодоходЪ».
Теплоход «ТоварищЪ» уже выполняет рейсы. Судно возит туристов ежедневно со среды по воскресенье с 13:00 до 22:30. Стоимость полуторачасовой прогулки варьируется от 1500 до 1800 рублей с человека.
Компания «ВодоходЪ» планирует полноценно запустить навигацию с 1 мая. Для горожан уже открыта продажа билетов на популярные направления. Часовая поездка до Дивногорска в одну сторону обойдется в 1900 рублей, круговой прогулочный маршрут по Красноярску — в 2000 рублей, а музыкальные рейсы — в 3300 рублей. Для детей и пенсионеров предусмотрены льготные цены.
Также с 1 мая можно будет прокатиться на теплоходе «Куприян». Часовой прогулочный рейс до Гремячего лога взрослому обойдется в 1700 рублей, детям от 3 до 12 лет и пенсионерам — 1500 рублей. Есть рейсы с 12:30 до 20:00. С 8 по 10 мая запустят музыкальный спецрейс до Свято-Успенского мужского монастыря. Стоимость билетов: 2600 рублей — взрослый, 2400 рублей — для детей до 12 лет и пенсионеров.