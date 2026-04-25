Сельские семьи Хабаровского края получают до 40 млн рублей в год на жильё

Жители сел и поселков Хабаровского края могут рассчитывать на солидную поддержку от государства при строительстве или покупке собственного дома. Речь идет о государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая ежегодно приносит в регион десятки миллионов рублей. Деньги распределяют в виде социальных выплат, и получить их могут те, кто трудится на земле, работает в лесном хозяйстве или держит на себе сельскую социальную сферу, сообщает пресс-служба краевого правительстваю.
Участниками программы становятся жители сел и поселков, занятые в агропромышленном комплексе, а также учителя, врачи, медсестры и воспитатели детских садов. Главное условие — семья должна официально нуждаться в улучшении жилищных условий. Ежегодно на эти цели край получает из федерального бюджета от 15 до 25 миллионов рублей, а общая сумма субсидий с учетом региональных средств достигает 30−40 миллионов.
Заявки собирают районные администрации, после чего документы уходят в краевое министерство сельского хозяйства. Там выстраивается очередь, причем приоритет отдают многодетным семьям и родным участников специальной военной операции. В первую очередь средства стараются направлять на строительство нового жилья, а не на покупку готового. В 2025 году сертификаты получили девять семей, в нынешнем планируют поддержать не менее пяти, и одной семье выплату уже выдали.
Живой пример того, как программа меняет быт, — история медсестры Троицкой центральной районной больницы Олеси Швецовой из села Троицкое Нанайского района. Еще недавно семья ютилась в доме площадью вдвое меньше нынешнего — сейчас супруги с детьми живут в просторном жилье на 76 квадратных метров. Сертификат Олеся получила в 2024 году, и деньги пошли на самое необходимое: провели водопровод, подключили отопление, доделали фасад, внутренние помещения и электрику. У детей наконец появились отдельные комнаты.
Программа «Комплексное развитие сельских территорий» появилась по поручению президента страны и давно вышла за рамки просто жилищных субсидий. Она охватывает строительство жилья по найму, благоустройство общественных пространств, ремонт и прокладку дорог, а также возведение и капитальный ремонт школ, детских садов, систем тепло- и водоснабжения. Для глубинки это зачастую единственный шанс обновить инфраструктуру, которая не видела ремонта десятилетиями.