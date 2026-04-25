Белорусский врач назвала легкий способ проверки своих родинок по системе ABCD в домашних условиях

Врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Цедрик назвала БелТА легкий способ проверки своих родинок по системе ABCD в домашних условиях.
Специалист говорит, что увеличение количества образований, их быстрое увеличение в размере и неприятные ощущения в месте локализации — важные приметы того, что надо показаться вручу. Также стоит обратить внимание на «кровоточивость, изъязвления, наслоения, болезненность, зуд, изменения цвета, покраснения рядом лежащей кожи».
Осмотр у специалиста будет проходить визуально, пальпаторно, с помощью дерматоскопа, который позволит рассмотреть образования кожи в увеличенном виде, или с установками, которые могут картировать (то есть сфотографировать) все тело пациента и образования на нем. А самая простая система диагностики, которую применяют врачи (но она пригодна и для самодиагностики) — ABCD от английских слов asymmetry, border, color, diameter (A — асимметричность, B — края, C — цвет, D — диаметр).
Также Марина Цедрик назвала признаки подозрения перехода доброкачественных образований в злокачественные. Это эрозия, кровоточивость, болезненность.