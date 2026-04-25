«Останется с отцом»: Кещян заявил, что будет судиться с матерью внебрачного сына

Актер Арарат Кещян заявил, что намерен добиваться решения конфликта с матерью внебрачного сына Эльвирой Кретовой в судебном порядке. По его словам, ранее он рассматривал возможность мирного урегулирования, однако отказался от этой идеи после публичных высказываний с ее стороны.
Кещян отметил, что ситуация затронула его семью, поэтому он больше не видит оснований для компромисса. Он подчеркнул, что готов перейти к активным юридическим действиям и отстаивать свою позицию через суд.
Актер также сообщил, что планирует добиваться определения места жительства их общего ребенка. По его словам, он намерен постепенно расширять время общения с сыном и рассчитывает в будущем добиться его проживания с отцом.
— Эльдар будет со мной. Через год, два, три — не имеет значения. Мальчик останется с отцом. Это неизбежно. Ты сама этому способствовала. А пока, если уж зашла так далеко, готовься к судебным разбирательствам из-за ложных обвинений. Это лишь разминка, впереди нас ждут более серьезные дела, — написал актер Кретовой.
Арарат Кещян оказался в центре скандала: у женатого артиста есть внебрачный сын, существование которого он все это время скрывал. Как рассказала Эльвира Кретова, называющая себя бывшей возлюбленной Кещяна, актер отказался от ребенка сразу после рождения и проявлял минимальный интерес к его жизни.