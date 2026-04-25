Якорь помощи для Чернобыля. Как волжские речники АЭС спасали

Вся зона дислокации судов была огорожена, проход на них был через общую металлическую проходную на улице. Позже выяснилось, что этот металл даёт сильное радиоактивное излучение, — люди получали дозу уже на проходной. «Проверка шла и при входе на судно. Если прибор звенел, одежду и обувь снимали и складировали в одном месте, — вспоминал в статье Елены Яворовской руководивший в 1986 году отделом охраны окружающей среды службы судового хозяйства Волжского объединённого речного пароходства Анатолий Рождественский. — Если вещи вовремя не успевали отправить на санобработку, одежду быстро забирали “предприимчивые” украинцы-перекупщики, которые потом продавали эти вещи на рынке в Киеве». По словам Анатолия Рождественского, находясь на судах, они с коллегами ощущали сухость во рту, особенно когда ветер дул с аварийной АЭС.