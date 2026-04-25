Нижегородец попал в финал шоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале

Нижегородец Сергей Нестеров сумел попасть в число финалистов телешоу «Поле чудес» (16+) на Первом канале. Эфир программы состоялся вечером 24 апреля.
В предыдущих раундах шоу наш земляк угадал слово «брякотушки». Кроме того, Сергею Нестерову выпал на барабане сектор «Ключ» — в таком случае участнику шоу приносят на подносе несколько автомобильных ключей, и он пытается открыть одним выбранным ключом призовое авто, стоящее прямо в студии. Увы, Нестеров выбрал ключ, который к машине не подошёл.
Поддержать нижегородского предпринимателя на шоу Леонида Якубовича пришла его семья. Его дочь Василиса Нестерова, участница 11-го сезона другого шоу Первого канала «Голос. Дети», исполнила на «Поле чудес» вокальный номер и буквально «зажгла» зал.
Нижегородцы привезли ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу целые корзины подарков, в том числе напитки, изготовленные главой семейства собственноручно. В финале шоу, где Сергей Нестеров соперничал с ещё с двумя участниками, слово он угадать не успел — победил другой человек.
