Белорусский ученый рассказал, опасен ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС

В этом году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Она произошла 26 апреля 1986 года. Беларусь больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.
По словам руководителя профильного института, в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, который был образован в зоне отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области активно развивается пчеловодство.
Он отметил, что для этого можно выбрать достаточно безопасные луга с цветочными культурами и сделать там пчелиные пасеки.
«Понятно, что пчелы будут собирать мед в ближайшем окружении — мед будет экологически чистый. С пыльцой растений радионуклиды не переносятся», — рассказал Чешик в интервью РИА Новости.