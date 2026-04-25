Белорусский ученый рассказал, опасен ли мед из зоны отчуждения ЧАЭС

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Пчеловодство развивается в белорусской части зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, сообщил директор Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси Игорь Чешик.

Источник: Sputnik.by

В этом году исполняется 40 лет с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Она произошла 26 апреля 1986 года. Беларусь больше других республик пострадала от аварии: общая площадь радиационного загрязнения составила около 23% от ее общей площади.

По словам руководителя профильного института, в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, который был образован в зоне отчуждения на территории трех наиболее пострадавших от аварии районов Гомельской области активно развивается пчеловодство.

Он отметил, что для этого можно выбрать достаточно безопасные луга с цветочными культурами и сделать там пчелиные пасеки.

«Понятно, что пчелы будут собирать мед в ближайшем окружении — мед будет экологически чистый. С пыльцой растений радионуклиды не переносятся», — рассказал Чешик в интервью РИА Новости.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше