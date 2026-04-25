Баклана исключили из Красной книги в Новосибирской области

В Новосибирской области большого баклана исключили из Красной книги. Об этом КП-Новосибирск рассказал доцент, кандидат биологических наук университета биотехнологии Дмитрий Кропачев на выставке «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» 24 апреля.
— Сейчас выведенный вид из Красной книги — это большой баклан. Он является вредителем для рыбохозяйственных предприятий, так как питается рыбой и в день как минимум два килограмма на каждую птицу уходит. Наши товаропроизводители теряют деньги, — отметил Кропачев.
Основная причина исключения — массовое расселение бакланов по территории области, включая акваторию Новосибирского водохранилища. Птицы массово поедали молодь ценных пород рыб, которую запускали в водоемы для восполнения запасов. Теперь регулировать численность бакланов смогут сами рыбоводческие предприятия и охотники.