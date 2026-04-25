В Красноярске официально стартовала летняя навигация на Енисее

В Красноярском крае открылась навигация.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске на Центральной набережной реки Енисей торжественно стартовала летняя навигация 2026 года. В Росморречфлоте сообщили, что мероприятие собрало представителей региональной власти, «Енисейречтранса», представителей отрасли и других.

У причала с флагами расцвечивания выстроились теплоходы «Куприян», «Красноярск», «Капитан Попов» и электроход «Экоходъ».

Речные перевозки играют ключевую роль в транспортной логистике, экономике и жизни региона, особенно для труднодоступных территорий. Для северных районов это часто единственный способ доставки топлива, продуктов и других товаров, а также средство транспортного сообщения.

Ранее мы писали, что 24 апреля в Красноярске сотрудники мотовзвода полка ДПС приступили к несению службы на дорогах города.