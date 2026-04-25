Трудовой отряд главы Красноярска собирает заявки на уборку могил ветеранов

В Красноярске бойцы Трудового отряда главы города приведут в порядок захоронения ветеранов.
В мэрии сообщили, что акция «Сохраняем историю» проходит уже 16 лет. За это время благоустроили 850 памятных мест. В этом году ее проведут с 27 апреля по 8 мая. Горожане могут подать заявку на уборку у могилы, а также показать лично, где находится захоронение.
Заявки принимаются до 6 мая. Работы на кладбищах пройдут 7 и 8 мая.
Оставить заявку можно в будни с 09:00 до 18:00 по телефонам:
Ленинский район: Шинное кладбище, тел.: 264−57−48 Центральный район: Бадалыкское кладбище, тел.: 227−92−79 Кировский район: Злобинское кладбище, тел.: 8−923−575−86−76 Советский район: Троицкое кладбище, тел.: 269−45−83 Свердловский район: Базайское кладбище, тел.: 261−19−94 Железнодорожный район: тел.: 221−26−32 Октябрьский район: Николаевское кладбище, тел.: 247−01−41.
«В заявке необходимо указать ФИО и номер телефона заявителя, название кладбища, точное местоположение захоронения (сектор и ориентиры), данные усопшего (ФИО и дата ухода из жизни). Подробности можно узнать по телефону: 218−01−21», — пояснили в мэрии.