Красноярцев приглашают проверить родинки перед летним сезоном

Жителей Красноярского края приглашают пройти дистанционную проверку кожных новообразований в рамках акции «Проверь родинку!», которую проводит краевой онкологический диспансер. Специалисты предлагают отправить фотографии родинок или других новообразований, которые вызывают беспокойство — например, если они меняют форму, цвет, размер или имеют выделения. В этом году к акции добавили новый этап: перед отправкой необходимо пройти короткое анкетирование с помощью чат-бота. По его итогам формируется диагностическая карта, которую нужно приложить к письму. Для участия нужно сфотографировать новообразование при дневном свете, без вспышки, в хорошем качестве и с близкого расстояния. Рекомендуется разместить рядом линейку для оценки размера. Затем участникам необходимо пройти тест на сайте rodinka24.ru и отправить письмо с фото и диагностической картой на электронную почту диспансера. В ответ специалисты дадут рекомендации, а при необходимости пригласят на очный прием, который запланирован на 12 мая. Специалисты отмечают, что акция рассчитана на взрослых, для обследования детей необходимо обращаться в поликлинику по месту жительства.