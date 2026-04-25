В Самаре прошли соревнования «Лестница Победы» для пожарных и спасателей

На площади Славы собрались 70 лучших представителей пожарно-спасательных подразделений.

Источник: МЧС России по Самарской области

В Самаре 24 апреля прошло торжественное мероприятие, в преддверии 81-й годовщины Победы и Дня пожарной охраны России. На площади Славы собрались пожарно-спасательные подразделения, чтобы продемонстрировать свою выносливость и силу. Об этом сообщили в МЧС Самарской области:

«Гости и жители Самары смогли лично познакомиться с арсеналом спасателей. Рядом с Домом Правительства развернулась выставка техники и оборудования. Кульминацией праздника стал показательный забег огнеборцев. В полной боевой экипировке, весом около 30 кг, 70 лучших представителей профессии продемонстрировали свою силу духу, преодолев лестничный подъем от Волжского проспекта до монумента Славы», — сообщили в ведомстве.

Первое место заняла команда третьего пожарно-спасательного отряда регионального МЧС России. Начальник главного управления МЧС России по Самарской области поблагодарил участников за их ежедневный труд и за участие в состязаниях.