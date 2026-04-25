Стало известно, где в Хабаровском крае уже можно спускать лодки на воду

Тем же, кто уже готовит свои катера и моторки к спуску, в МЧС напомнили обязательный чек-лист судоводителя. Прежде всего, маломерное судно должно быть зарегистрировано в подразделениях ГИМС. Если с документами порядок, стоит проверить срок действия удостоверения на право управления — его выдают на десять лет, и просрочка грозит серьезными неприятностями при встрече с инспектором. Раз в пять лет с момента государственной регистрации необходимо проходить техническое освидетельствование судна. Все три процедуры сегодня можно оформить через единый портал «Госуслуги», не обивая пороги ведомств.