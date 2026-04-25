Стало известно, где в Хабаровском крае уже можно спускать лодки на воду

На юге Хабаровского края с 24 апреля официально открыли навигацию для маломерных судов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.
Первыми на воду могут спускать лодки и катера жители Бикинского округа, а также владельцы плавсредств в части водоемов района имени Лазо. В краевой столице и Хабаровском районе сезон откроется чуть позже — с 27 апреля. Остальным районам региона придется набраться терпения. Спасатели предупреждают: безопасное передвижение по водоемам станет возможным только после полного завершения ледохода. Выходить на акваторию раньше времени — значит рисковать жизнью, и такие авантюры ведомство категорически не приветствует.
Тем же, кто уже готовит свои катера и моторки к спуску, в МЧС напомнили обязательный чек-лист судоводителя. Прежде всего, маломерное судно должно быть зарегистрировано в подразделениях ГИМС. Если с документами порядок, стоит проверить срок действия удостоверения на право управления — его выдают на десять лет, и просрочка грозит серьезными неприятностями при встрече с инспектором. Раз в пять лет с момента государственной регистрации необходимо проходить техническое освидетельствование судна. Все три процедуры сегодня можно оформить через единый портал «Госуслуги», не обивая пороги ведомств.
Непосредственно перед выходом на акваторию спасатели советуют убедиться в технической исправности лодки или катера. Судно должно быть укомплектовано сертифицированными спасательными средствами: сигнальными фонарями, огнетушителем, медицинской аптечкой, спасательными кругами и «концом Александрова». Отдельное железное правило — спасательные жилеты на борту должны быть для каждого человека, и пренебрегать ими нельзя ни при каких обстоятельствах.
Погода в апреле и мае на Дальнем Востоке переменчивая, поэтому перед каждым выходом стоит сверяться с прогнозом. Отправляясь даже в короткий путь, лучше иметь при себе запас воды, еды и топлива, теплые вещи и полностью заряженный мобильный телефон. Что касается алкоголя, то здесь позиция МЧС однозначна: управлять маломерным судном в состоянии опьянения запрещено категорически. Вода ошибок не прощает, и сезон открывается не для того, чтобы пополнить печальную статистику происшествий. Если беда все же случилась — немедленно звонить по номеру 112.