В Новосибирском метро запустили пятивагонные составы из старых вагонов

В Новосибирской области 25 апреля в метрополитене запустили первый пятивагонный состав, сформированный из вагонов старой модели 81−717/81−714. Как сообщили в пресс-службе новосибирской подземки, закупка новых поездов «Ермак» позволила вывести из эксплуатации часть четырёхвагонных составов и включить их вагоны в действующие поезда в качестве пятых. Первый такой состав после обкатки сегодня вышел на Дзержинскую линию, но в дальнейшем будет работать и на Ленинской ветке в общем графике.