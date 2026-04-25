В Новосибирском метро запустили пятивагонные составы из старых вагонов

В Новосибирской области 25 апреля в метрополитене запустили первый пятивагонный состав, сформированный из вагонов старой модели 81−717/81−714. Как сообщили в пресс-службе новосибирской подземки, закупка новых поездов «Ермак» позволила вывести из эксплуатации часть четырёхвагонных составов и включить их вагоны в действующие поезда в качестве пятых. Первый такой состав после обкатки сегодня вышел на Дзержинскую линию, но в дальнейшем будет работать и на Ленинской ветке в общем графике.
«Закупка новых поездов “Ермак” позволила вывести из эксплуатации часть четырёхвагонных составов и включить их вагоны в действующие поезда в качестве пятых. До конца года сформируют ещё четыре пятивагонных состава», — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.
Увеличение количества вагонов в составах позволит повысить провозную способность подземки и снизить нагрузку на вагоны в часы пик.