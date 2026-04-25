Водолазы проверили Новосибирский шлюз перед началом навигации 2026 года

Ранее, в межнавигационный период, на Новосибирском шлюзе заменили магистральную кабельную линию, проверили системы управления и гидротехнические механизмы, а также провели наладку основных узлов. В 2025 году через шлюз прошло 1295 судов, которые перевезли 173,5 тысячи тонн грузов и почти 7 тысяч пассажиров. Подготовка гидротехнического сооружения к новому сезону — обязательная ежегодная процедура, направленная на безопасность судоходства по Оби. Навигация начнётся после вскрытия рек и установления устойчивых положительных температур.