Водолазы проверили Новосибирский шлюз перед началом навигации 2026 года

В Новосибирской области 25 апреля специалисты РВПГиС (Речного водного пути и гидротехнических сооружений) завершили подготовку Новосибирского шлюза к новому навигационному сезону. Как сообщили в пресс-службе ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть», водолазы обследовали верхний и нижний бьефы гидротехнического сооружения. Никаких повреждений или дефектов обнаружено не было. Также провели промывку камер шлюза — это обеспечит его бесперебойную работу в предстоящую навигацию.
Ранее, в межнавигационный период, на Новосибирском шлюзе заменили магистральную кабельную линию, проверили системы управления и гидротехнические механизмы, а также провели наладку основных узлов. В 2025 году через шлюз прошло 1295 судов, которые перевезли 173,5 тысячи тонн грузов и почти 7 тысяч пассажиров. Подготовка гидротехнического сооружения к новому сезону — обязательная ежегодная процедура, направленная на безопасность судоходства по Оби. Навигация начнётся после вскрытия рек и установления устойчивых положительных температур.