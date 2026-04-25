Водь голубоглазая. История народа с побережья Финского залива

Долгое время считалось, что водь ведёт своё происхождение от северных эстонцев, которые когда-то переселились к востоку от Невы. Но археологические находки показали, что этот народ жил на территории нынешней Ленобласти и возле Новгорода ещё в I—IV вв. еках. Впервые в исторических источниках води упоминаются в 1069 году — тогда они воевали на стороне половцев против Новгорода, не желая платить ему дань.